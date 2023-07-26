Чекає дорога на фронт: у Легіоні "Свобода Росії" прийняли присягу нові бійці (відео)

На відео чути, як російські добровольці присягають на вірність "своєму народові" і обіцяють боротись за свободу Росії.

У підрозділі російських добровольців Легіон "Свобода Росії" прийняли присягу новобранці, які показали свою вірність у бою і тепер офіційно увійшли до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Про це ідеться у Telegram-каналі підрозділу.

Пресслужба легіону вказує, що присягу прийняли 33 добровольці. Нові бійці діятимуть у різних підрозділах: штурмових, артилерійських, розвідувальних. Вони присягнули на вірність "своєму народові" і тепер вирушать на фронт.

На відео, опублікованому у Telegram-каналі, видно шеренги бійців зі зброєю в руках. Над шеренгами — два прапори — України та "Легіону "Свобода Росії". Частина новобранців — з відкритим обличчям, частина — закривають або балаклавами, або головними уборами.

Легіон "Свобода Росії" - присяга новобранців

За кадром лунають словами присяги, яку повторюють бійці. Вони стверджують, що зі своєї волі взяли до рук зброю і тепер боротимуться "за свободу і незалежність та світле майбутнє своєї Батьківщини".

Шеренги бійців Легіону "Свобода Росії"

На завершення бійці вигукнули гасло: "Слава Україні! Свобода Росії!"

Зазначимо, "Легіон "Свобода Росії" — підрозділ у складі Інтернаціонального легіону. Бійці легіону — колишні російські військовополонені, а також добровольці-громадяни РФ. Очолює підрозділ командир з позивним "Цезарь" Максиміліан Андронніков. Російські добровольці долучились до війни проти режиму президента Володимира Путіна з весни 2022 року — саме у тоді у мережі з'явилась інформація про два батальйони росіян, які воюють на боці України. Орієнтовно вважалось, що їх близько ста осіб.

Весною та влітку 2023 року Легіон, а також Російський добровольчий корпус (РДК) провели кілька бойових рейдів на територію Росії. Зокрема, повідомлялось про проникнення на територію Брянської та Білгородської областей. Під час проникнення на Білгородщину російське командування навіть евакуювало ядерні боєголовки, які перебували у сховищі "Білгород-22" неподалік від кордону.

Нагадуємо, командир РДК на початку липня 2023 року анонсував спецоперацію, яка, за його словами, буде "дивовижною". Події слід очікувати наприкінці липня, запевнив очільник російських добровольців.

Крім того, стало відомо про особливу процедуру відбору новобранців до обох підрозділів — РДК та ЛСР. Зокрема, спершу їх мотивованість перевіряють дистанційно, а потім — під час очного спілкування з працівниками СБУ.