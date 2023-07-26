"Одна з реалізацій СБУ", — Малюк підтвердив участь спецслужб у підриві Кримського мосту (відео)

У СБУ повідомили, що провели безліч спецоперацій, серед них є такі, про які ніколи не говоритимуть вголос і на загал.

Голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація з руйнування Кримського мосту — це справа рук українських спецслужб. Про це він заявив під час презентації марки "Укрпошти", присвяченої діяльності спецслужби та її внеску в захист країни.

"Ми провели багато операцій, про деякі ми зможемо розповісти на загал після перемоги. Про деякі не зможемо розповісти навіть тоді. Сьогодні мій колега вдягнув відповідну футболку. Це — одна з наших реалізацій: руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року", — сказав Малюк.

Слід зазначити, що очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський вдягнув на захід чорну футболку зі світлиною підірваного Керченського мосту й написом "СБУ. Хто, як не ми, спалить мости?"

"Із перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога в найгарячіших точках і роблять усе, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу й побажав, щоб кількість їхніх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації, та вшанував пам’ять загиблих героїв.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про загибель двох осіб і госпіталізацію їхньої доньки. Поруч зі спорудою фіксували кілометрові затори.

Унаслідок вибуху пошкоджено проліт автомобільної частини споруди, тому вантажівки та легковики спрямували в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в кількакілометрових чергах.