Близько 750 одиниць: журналісти порахували техніку в таборі ПВК "Вагнер" у Білорусі (фото)

За інформацією ЗМІ, найманці Пригожина під Осиповичами розмістили приблизно 754 об'єкти. Зокрема "буханки", "Газелі", "Урали" та бронетехніку.

У таборі "вагнерівців" під Осиповичами в Білорусі налічується близько 750 одиниць техніки. Про це повідомляють у білоруській службі "Радіо Свободи".

Судячи із супутникового знімка Planet Labs, зробленого вранці 25 липня, у таборі ПВК "Вагнер" у селі Ціль Осиповицького району в Білорусі можна побачити 754 об'єкти, схожі на військову техніку.

На території табору видно:

62 тентовані вантажівки;

534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ "Патріоти", легкові автомобілі;

33 автобуси різних модифікацій;

99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з переважно, здається, будівельним обладнанням;

26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, що мають військове забарвлення. Це можуть бути Урали, КамАЗи або бронетехніка, про що повідомляла моніторингова група "Білоруський гаюн".

Супутниковий знімок табору "вагнерівців" під Осиповичами в Білорусі Фото: Радіо Свобода

У ЗМІ також зазначають, що якщо в таборі і є важка військова техніка, то її кількість — мінімальна.

Попереднього разу журналісти рахували кількість техніки на території військової частини в селищі Ціль 19 липня. Тоді на супутниковому знімку вдалося розгледіти 485 одиниць, зокрема близько 55 тентових фур, 320 автомобілів, схожих за габаритами на УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", легкові автомобілі, близько 45 автобусів різних модифікацій, а також близько 65 вантажівок різних модифікацій, зокрема щонайменше 8 платформ з обладнанням, переважно будівельним.

Нагадаємо, після невдалого військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23-24 червня його разом із найманцями відправили до Білорусі. Новий табір "вагнерівців" розташований у селі Ціль Осиповицького району Могильовської області, де Пригожин зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

Фокус писав 23 липня, що на переговорах з Путіним Лукашенко поскаржився на "вагнерівців" у Білорусі, які просять відправити їх до Польщі "на екскурсію".