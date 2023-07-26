Вдалося збити більшість: Зеленський відреагував на новий ракетний терор РФ (відео)

У вечірньому відеозверненні до українців Володимир Зеленський подякував українським захисникам за збиті під час масованих обстрілів ЗС РФ ворожі ракети і повідомив, що ЗСУ показали результат на фронті, про що повідомлять пізніше.

Українським захисникам вдалося збити понад 30 ракет унаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу з боку російських окупантів. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців.

"Сьогодні день, який слід завершити особливою вдячністю всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. Наразі дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, тільки протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет — абсолютну більшість тих, що застосовувалися проти нас", — сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок російської ворожої атаки було кілька влучень. Також були зафіксовані падіння уламків ракет. Але найважливіше, що українським захисникам вдалося максимально відбити атаку.

"Дякую кожному і кожному, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Сьогоднішній день не став винятком", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також розповів, що 26 липня відбулося перше екстрене засідання Ради Україна — НАТО, яке ініціював Київ кілька днів тому. Президент подякував генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу й усім державам-союзникам за оперативну реакцію та солідарність з Україною.

Наприкінці звернення президент подякував ЗСУ за результати на фронті, деталі про які з'являться згодом.

Фокус писав 26 липня, що під час засідання Ради Україна-НАТО представники Північноатлантичного альянсу відреагували на російські обстріли українських морських і річкових портів. В Альянсі заявили, що Росія шантажує світ голодом, навмисно посилюючи ескалацію в Чорноморському регіоні.

Фокус також писав, що 26 липня українські військові знищили 36 ворожих крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Пуски були зафіксовані з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в районі Каспійського моря .