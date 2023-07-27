Бояться конфлікту: Чорноморський флот РФ не зможе здійснити повну блокаду України, — ISW

За словами аналітиків, у Кремлі вирішили створити умови для обшуку цивільних і комерційних суден, щоб отримати додаткові важелі впливу.

Російський флот посилює військову присутність у Чорному морі, однак він не зможе повністю блокувати порти України. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 26 липня йдеться, що російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "забезпечити блокаду України". Так, ЗС РФ підвищують рівень бойової готовності надводних сил і морської авіації. Однак Чорноморський флот навряд чи блокуватиме українські порти повністю

"Повна російська блокада в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються досягти України. Малоймовірно, що Росія спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорного моря, включно з членами НАТО, Румунією, Болгарією і Туреччиною, яких Кремль досі намагався уникати", — ідеться у звіті.

За словами аналітиків, російські дії в Чорному морі свідчать про те, що в Кремлі вирішили створити умови для обшуку цивільних і комерційних суден, щоб отримати додаткові важелі впливу.

Зазначимо, що британська розвідка заявила, що чорноморський флот РФ підготувався до блокади і перехоплення суден. Група російських кораблів, до якої може увійти і новітній корвет "Сергей Котов", патрулюватиме і за необхідності перехоплюватиме цивільні судна на шляху з Босфору до Одеси.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. За словами громадського працівника Артура Харитонова, Китай керується не тільки власною вигодою, а й діє в інтересах російської економіки.

Також повідомлялося, що США пригрозили РФ у разі нападу на кораблі в Чорному морі. Держави, які брали участь у "зерновій угоді" і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку РФ на їхні кораблі.