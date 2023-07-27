Запрошення до ескалації: РФ розмістила стратегічні бомбардувальники під боком у НАТО

Український дипломат Валерій Чалий вважає, що запевнення НАТО про те, що не можна допустити прямого конфлікту з Росією, дають можливість Кремлю вдаватися до більш жорстких дій.

Росія розмістила на авіабазі "Оленья" стратегічні бомбардувальники, оскільки впевнена, що НАТО не піде на прямий конфлікт із нею. Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий у себе в Facebook.

За його словами, насправді РФ вважає, що пряме зіткнення з НАТО їй не загрожує. А якщо раптом щось станеться, то конфлікт можна буде швидко згладити. Стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну ракетами, передислокувалися практично до кордонів Альянсу — приблизно за 150 кілометрів. Авіабаза "Оленья" є вразливою для багатьох видів ракет наземного базування.

Чалий вважає, що постійні запевнення НАТО про те, що не можна допустити прямого конфлікту з Росією, дають можливість Кремлю вдаватися до більш жорстких дій.

"Постійні запевнення на найвищому рівні, що НАТО має уникнути зіткнення з росіянами, фактично дають Путіну та його камарильї карт-бланш на їхні злочинні дії. Це не стратегія управління ескалацією та її зменшення. Це — запрошення агресора в ескалацію!" — написав Чалий.

Зазначимо, що авіабаза "Оленья" розташована на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська. Там дислоковані дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Авіабаза "Оленья" Фото: Google Maps

Нагадаємо, що американський оглядач у травні показував, який вигляд має авіабаза, з якої обстрілюють українські міста ракетами. Так, на авіабазі "Оленья", яка розташована за Полярним колом, налічується щонайменше 22 літаки, три гвинтокрилих літальних апарати й літак-заправник.

Також повідомлялося, що в США розповіли, де навчатимуться українські пілоти на F-16. За словами представника Радбезу США Джона Кірбі, британці вже навчають українських пілотів англійської, а в Румунії та Данії проводитимуться практичні тренування для захисників українського неба.