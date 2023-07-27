"Дуже хороші результати": ЗСУ пішли у великий наступ на півдні України, — Bloomberg

Аналітики Інституту вивчення війни запевняють, що українські сили вже могли прорвати деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції.

Українські бійці пішли у великий наступ на Південному напрямку. Про це пише видання Bloomberg 26 липня.

Журналісти зазначили, що це відбувається майже через два місяці після початку українського наступу на добре укріплені російські оборонні лінії. До цього часу прогрес був повільним через ворожі мінні поля та танкові загородження.

Видання посилається на слова президента України Володимира Зеленського, який підтвердив успіхи ЗСУ на фронті.

"Слава всім, хто захищає Україну! До речі, наші хлопці на передовій сьогодні показали дуже хороші результати. Молодці! Подробиці згодом", — сказав Володимир Зеленський.

Також Bloomberg пише, що про значні зусилля з боку українських бійців повідомляли й російські чиновники. Зі свого боку аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ "розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію" на заході Запорізької області. Зокрема, вони "здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції". З їх слів, результати наступу поки незрозумілі через те, що "російські джерела надали широкий спектр розбіжних тверджень щодо масштабу як атаки, так і пов’язаних з нею українських втрат".

Нагадаємо, 26 липня видання The New York Times, посилаючись на слова двох представників Пентагону, заявило, що Збройні сили України розпочали "головний удар" на південному сході країни. Зокрема, коментарі офіційних осіб Пентагону збіглися з деякими заявами окупантів про посилення атак ЗСУ із залученням західної техніки.

Також за даними The New York Times від 26 липня, ЗСУ зможуть розірвати важливу логістичну лінію росіян та спробувати зайти в тил Бахмута. Для цього їм потрібно утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної.