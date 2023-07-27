Просунулися на півдні: ЗСУ успішно атакували ворога на Запорізькому напрямку, — ISW (карта)

Аналітики зазначають, що росіяни роблять активні спроби атакувати в районі Сватового і Кремінної Луганської області. При цьому ЗСУ мають підтверджені успіхи на південному напрямку.

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Протягом останніх 24 годин Збройні сили України здійснили велику контрнаступальну операцію на заході Запорізької області, активно задіявши численну техніку. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській і Харківській областях

У середу, 26 липня, російські збройні сили продовжували наступальні операції поблизу міста Сватове. Згідно з інформацією з російських джерел, частини російського 7-го мотострілецького полку, що входить до складу 11-го армійського корпусу, який діє при Балтійському флоті, провели успішні наступальні операції в напрямку Куземівки, що розташована приблизно за 13 км на північний захід від Сватового.

За інформацією від Міністерства оборони Росії, підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, продовжували свій наступ у районі Сергіївки, що розташована приблизно за 12 км на південний захід від Сватового. Заявляється, що під час операції російські війська змогли просунутися на фронті завширшки три кілометри на глибину 2700 метрів.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська захопили населений пункт Надія, який розташований приблизно за 16 км на захід від Сватового. Однак інший військовий блогер повідомляв, що позиційні бої тривають на лінії Надія-Новоєгорівка, яка розташована приблизно за 15 км на південний захід від Сватового, і що немає достатніх підтверджень про те, що російські війська дійсно контролюють цей населений пункт.

ISW не помітив візуального підтвердження того, що російські війська захопили Надію. Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Кремінної і домоглися перемог 26 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що російські війська просунулися на південь від Діброви (7 км на північний захід від Кремінної).

Згідно з твердженнями російського військового блогера, російські збройні сили просунулися на захід у районі Серебрянського лісу, що розташований приблизно за 10 км на південний захід від Кремінної.

Також, за його інформацією, російські війська атакували українські сили з Шипилівки, розташованої приблизно за 9,5 км на південний схід від Кремінної, і попрямували в бік Білогорівки, що розташована приблизно за 12 км на південь від Кремінної.

Позиційні бої, згідно з тим же джерелом, тривають біля балки Журавка, розташованої на північний захід від Кремінної, і Торського, що знаходиться приблизно за 15 км на захід від Кремінної.

Ситуація на Луганському та Харківському напрямках

Бої на Донбасі

Українські збройні сили не робили підтверджених наступальних операцій у районі Бахмута 26 липня. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ продовжують успішно вести наступ на південному фланзі Бахмута.

Маляр і голова Донецької обласної військової адміністрації України Павло Кириленко заявили, що бої тривають у районах біля Кліщіївки (розташована за 7 км на південний захід від міста Бахмут), Андріївки (розташована за 10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (розташована за 13 км на південний захід від Бахмута).

За твердженнями кількох російських військових блогерів, бої за висоту на захід від Кліщіївки тривають, але російські збройні сили все ще контролюють саме селище. Один із російських "військкорів" заявив, що станом на 25 липня одна чверть Кліщіївки зазнала атак, і підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади (ВДВ), 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії так званої "ЛНР") та артилерійські підрозділи округу продовжують відбивати українські атаки під Кліщіївкою.

У Міністерстві оборони Росії і російського військового блогера, що російські збройні сили успішно відбили українські атаки в районах Білогорівки (розташована за 20 км на північний схід від міста Бахмут), Берхівки (розташована за 6 км на північний захід від Бахмута), Дубово-Василівки (знаходиться за 6 км на північний захід від Бахмута) і Роздолівки (розташованої за 18 км на північний схід від Бахмута).

Російські збройні сили провели наземні атаки в околицях Бахмута і не здійснювали підтверджених або заявлених наступів на 26 липня. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), на північ від Кліщіївки, на схід від Ступочок (розташована за 12 км на південний захід від Бахмута), біля Диліївки (знаходиться за 15 км на південний захід від Бахмута) і на схід від Дружби (розташована за 18 км на південний захід від Бахмута).

Донецький напрямок

За твердженням російського військового блогера, українські сили успішно відбили російські атаки в районах Оріхово-Василівки (розташований за 11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (розташованого за 6 км на захід від Бахмута) і Кліщіївки.

26 липня було опубліковано кадри, на яких, імовірно, зафіксовано події, пов'язані з ударом українських сил по невизначеному чеченському піхотному підрозділу на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). З них можна зробити висновок, що спеціальні підрозділи швидкого реагування (СОБР) під назвою "Рись" виконують евакуацію поранених російських військових біля Бахмута, а також підрозділи 58-го окремого батальйону спецпризначенців, які активно діють на Бахмутському напрямку.

26 липня російські збройні сили провели обмежені наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк, проте не було підтверджень або заяв про наступи. Генштаб України повідомив, що російські війська спробували здійснити невдалі атаки поблизу Авдіївки та Мар'їнки, остання з яких розташована на південно-західній околиці міста Донецька.

26 липня російський військовий блогер опублікував кадри невстановленої дати і стверджував, що нещодавно штурмові підрозділи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" захопили українську позицію поблизу Авдіївки.

Російське Міноборони стверджувало, що російські сили відбили українські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і що українські сили не просувалися 26 липня. Російське Міноборони стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Північного (6 км на захід від Авдіївки), Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки), Мар'їнки.

Донецький напрямок

"Південна вісь"

Збройні сили України продовжили свою наступальну операцію на заході Донецької області і досягли значних успіхів, перемістившись на південь від Великої Новосілки. Згідно з геолокаційними даними, українські війська змогли захопити 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк (7-та дивізія Повітряно-десантних військ) у районі Старомайорського, що розташоване приблизно за 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки. Кадри захоплення полонених свідчать про те, що українські війська просуваються в північно-східній частині цього населеного пункту.

За інформацією, підтвердженою українськими військовими, українські війська дійсно досягли успіху в районі Старомайорського. Майор Валерій Шершень, який є речником Таврійського угруповання військ Збройних Сил України, повідомив, що українські штурмові підрозділи просунулися вздовж лінії фронту впродовж приблизно пів кілометра завширшки і 750 метрів у глибину.

Південний напрямок

Згідно з офіційними даними, українські збройні сили підтвердили свій успіх у районі Старомайорського. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Валерій Шершень оголосив, що українські штурмові підрозділи зуміли просунутися вздовж лінії фронту протягом приблизно пів кілометра завширшки і 750 метрів у глибину.

26 липня російські збройні сили здійснили обмежені наземні атаки в західній частині Донецької області з метою відновити втрачені позиції. Однак, за повідомленнями, вони не змогли досягти жодних заявлених або підтверджених успіхів у своїх діях. Генштаб України заявив, що російські війська не змогли повернути втрачені позиції під Старомайорським.

За даними блогера РФ, російські війська здійснили контратаку в напрямку Рівнополя, що знаходиться приблизно за 10 кілометрів на північний захід від Великої Новосілки. Однак, за його твердженням, вони не досягли успіху в цьому. Крім того, інший російський військкор також заявив, що російські сили негайно відповіли контратакою після української атаки поблизу Старомайорського та успішно відкинули українські війська на вихідні позиції.

Збройні сили України 26 липня провели велику контрнаступальну операцію із застосуванням механізованих сил на заході Запорізької області і просунулися на південь від Оріхова. Однак у Міноборони Росії заявили, що українські війська здійснили "масовану атаку" за участю трьох батальйонів, підтриманих танками, у напрямку Оріхова. Деякі джерела, включно з одним військовим блогером, стверджували, що в атаці було задіяно понад 80 одиниць бронетехніки. Однак, International Security & Defense (ISW) не може підтвердити, що атака відбулася в такому масштабі, і вважає, що російські заяви, ймовірно, перебільшені.

Кілька російських "військкорів" також стверджували, що українські війська розпочали механізовану атаку на Работине, якій вдалося пробити російську оборону на кількох ділянках перед елементами 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), 71-го мотострілецького полку (42-а 58-а Загальновійськова армія Південного військового округу), 71-ї мотострілецької армії (42-а 58-а Загальновійськова армія Південного військового округу) та формування спецпризначенців "Осман", що відбила атаку та стабілізувала ситуацію.

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися приблизно на 2,5 км на північний схід від Работиного, а додаткові геолокаційні кадри показують закинуті бойові броньовані машини Bradley на південь від них і в межах 2 км на схід від Работиного.

Російські джерела надали інформацію про масштаби української атаки і втрат, яка значно різниться. Вони стверджували, що в атаці було задіяно від 30 до 80 одиниць бронетехніки, що вказує на невизначеність результатів операції. Така розбіжність у заявах свідчить про те, що ситуація досі неясна, а тактична ситуація на місці залишається дуже складною.

Крім того, російські джерела також заявили, що українські війська безуспішно намагалися просунутися на південний захід від Оріхова в районі Лугового, а російські війська продовжують утримувати оборону в районі лінії П'ятихатки-Жереб'янки.

26 липня російські війська здійснили обмежені та невдалі наземні атаки на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на північний схід від Работиного.

Південний напрямок

Нагадаємо, що в середу, 26 липня, російські окупанти запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспійського моря. У пресслужбі Повітряного командування ЗСУ повідомили, що українські захисники збили дві російські крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Крім того, російські окупанти в ніч на 26 липня атакували українські міста дронами-камікадзе Shahed. Постраждав Первомайський район Харківської області. Унаслідок атаки сталася пожежа, зафіксовано влучання по промислових об'єктах у регіоні.

Раніше, 25 липня російські загарбники також обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 9 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння.