Українські війська мають успіхи на Бахмутському напрямку, – Генштаб

Сили оборони продовжують просування одразу на трьох напрямках. Тому у Первомайськ доставили понад 100 тіл полеглих окупантів.

Бійці Збройних сил України мають успіх на північ та південь від Бахмуту. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Українські військові продовжують наступальні дії на південному фронті Сили оборони мали успіх в районі Старомайорського та закріплюються на досягнутих рубежах. Також продовжуються наступ Бахмутському напряму.

ЗСУ мали успіх в районі Старомайорського Фото: deepstatemap.live

У зведенні Генштабу повідомили, що Сили оборони ведуть наступальні дії на трьох напрямках:

Бердянський;

Бахмутський;

Мелітопольський.

Проте окупанти чинять потужний опір й перекидають підрозділи та війська на позиції. Також активно залучаються резерви. У Генштабі зазначили, що в окупованому Первомайську до місцевого моргу доставили 109 тіл російських окупантів. А у місцевій центральній лікарні знаходиться 730 росіян на лікуванні. Через велику кількість людей медики не встигають надавати всім медичну допомогу. Відтак морально-психологічний стан російських загарбників вкрай низький й вони не бажають повертатись у зону проведення бойових дій.

Нагадаємо, 27 липня у Байдена позитивно оцінили успіхи ЗСУ в контрнаступі. Українські війська просуваються в "нормальному темпі".

Також ЗМІ писали, що ЗСУ пішли у великий наступ на півдні України й є дуже хороші результати.