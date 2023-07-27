Понад 80% бійців повертаються в стрій після поранень, – Міноборони

За словами Ганни Маляр, близько 80% поранених отримують належну медичну допомогу упродовж "золотої години".

Завдяки досвідченості українських лікарів до 82% поранених бійців повертаються в стрій. Про це повідомляє заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.

В Україні медичні працівники працюють у складних умовах ще з 2014 року, відтоді завдяки обʼєднанню зусиль військової та цивільної охорони здоровʼя й єдиному медичному простору вдається робити так, щоб більшість військових вставали в стрій після хвороб чи поранень.

Лікарям доводиться працювати в бомбосховищах, на передовій, у лікарнях та посеред вулиць під обстрілами ворога. Ганна Маляр підкреслила, що смертність на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.

"Близько 80% поранених упродовж так званої "золотої години" отримують належну допомогу наших медпрацівників", — підкреслила Маляр.

Вона додала, що серед лікарів є різні професії: хірурги, офтальмологи, реаніматологи, анестезіологи, травматологи, медбрати, медсестри та інструктори з тактичної медицини. Всіх їх називають Янголами у білих халатах, зазначає Маляр.

27 липня в Україні відзначають День медичних працівників.

Нагадаємо, 25 липня добровольці ЗСУ врятували побратимів на Запоріжжі завдяки дрону, з якого писали інструкції військовим.

22 липня ЗМІ писали, що Велика Британія передасть ЗСУ дрони Malloy, які здатні евакуювати поранених з поля бою.