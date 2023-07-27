"Не дає спокою": у ЗСУ пояснили, навіщо ЗС РФ атакували "Кинджалами" Хмельницьку область (відео)

Зі слів спікера Повітряних сил Юрія Ігната, останнім часом почастішали вибухи на військових об'єктах росіян, тож летовище у Старокостянтинові зараз перебуває під прицілом загарбників.

Протягом минулої доби ЗС РФ здійснювали масовані удари по Україні, задіявши ракетне озброєння та іранські дрони-камікадзе Shahed. Метою росіян також був аеродром, який розташований у Старокостянтинові Хмельницької області. Про це розповів полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Як бачимо "Шахеди" знищили на 100%. Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром у Старокостянтинові. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну ви бачите які "хлопки" хороші проходять на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром", — розповів він.

Гнат нагадав, що аеродром уже перебував під прицілом "Шахедів" минулого разу.

Що відомо про обстріл Хмельницької області

На території Хмельницької області 26 липня впали уламки російських ракет.

Унаслідок збиття ракет уламки впали в населених пунктах Хмельницького району. Крім того, на територію приватного будинку в Старокостянтинівському районі також прилетіли частини ракет. Пошкоджено автомобіль.

Незадовго до цього повітряні сили ЗСУ заявили, що РФ атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область. Згідно з даними повітряного командування, близько 19:00 26 липня росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31К. А потім ворожі літаки випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Метою ворога була Хмельницька область, йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

26 липня сили ППО збили 36 крилатих ракет. Так, українські захисники збили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, які здатні нести ядерний заряд.