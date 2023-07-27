Ракетна атака на Хмельницьку область: уламки впали біля приватного житлового будинку, деталі, — ОВА

За словами голови Хмельницької ОВА, уламки впали в населених пунктах Хмільницького району та на території приватного будинку в Старокостянтинівському районі.

Related video

На території Хмельницької області 26 липня впали уламки російських ракет. Про це заявив Перший заступник начальника місцевої ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні ми знову були під масованим ударом ворога", — зазначив він, заявивши, що атаку було відбито.

За його словами, внаслідок збиття ракет уламки впали в населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку в Старокостянтинівському районі. Пошкоджено автомобіль.

"За наявною інформацією на цей момент, постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

РФ атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область

Нагадаємо, що раніше Повітряні сили ЗСУ заявили, що РФ атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область. Згідно з даними повітряного командування, близько 19 год. 26 липня росіяни підняли в повітря бомбардувальники МіГ-31К. Бомбардувальники випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Метою ворога була Хмельницька область, йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

Також повідомлялося, що 26 липня сили ППО збили 36 крилатих ракет. Так, українські захисники збили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, які здатні нести ядерний заряд.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", — йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.