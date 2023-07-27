Затримали "на гарячому": агент ЗС РФ готував новий ракетний удар по Харкову, — СБУ (фото)

За даними правоохоронців, затримання відбулося у момент, коли підозрюваний проводив дорозвідку місцевості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Контррозвідка Служби безпеки (СБУ) затримала агента російської розвідки, який готував новий повітряний удар по Харкову. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Співробітники СБУ затримали ворожого агента "на гарячому" поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення", — йшлося в повідомленні СБУ.

Правоохоронці зазначили, що він входив до складу агентурного апарату головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Для виконання своїх завдань він їздив містом та приховано фіксував місця базування ЗСУ, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси. Також підозрюваний намагався визначити деталі роботи стратегічно важливих об'єктів промисловості, зокрема місцевих авіапідприємств.

Співробітники СБУ провели обшуки за адресою проживання чоловіка. Зокрема, було виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, через них він зв'язувався з ворогом.

Обшуки за місцем проживання агента РФ

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який втік до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Там він благословляв російських військових. Також співробітники СБУ повідомили про підозру 11 російським військовим, які причетні до вбивства українців під час окупації Бучі в Київській області.