"Відповідає очікуванням": у Британії відкинули занепокоєння щодо повільного темпу контрнаступу

У Міноборони Королівства не погоджуються з висновками Бундесверу щодо наступальної операці та запевняють, що контрнаступ відбувається згідно з планом.

Молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що український контрнаступ відбувається відповідно до плану, розробленого разом з Британією та США. Про це він повідомив під час інтерв’ю The Telegraph.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вона широко реалізує план, який розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав Джеймс Гіппі.

З його слів, контрнаступ — це не голлівудський фільм, де "не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня".

Джеймс Гіппі не погодився з оцінкою Бундесверу щодо повільного просування України та невміння застосовувати отриману від заходу тактику.

"Українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше, і дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", — продовжив Гіппі.

Він зазначив, що Київ діє обережно, відмовляючись відправляти велику кількість людей і західне озброєння на щільні російські мінні поля. Натомість ЗСУ мають достатню вогневу міць, аби зробити прорив у потрібний момент.

"Дуже легко втратити десятки тисяч життів, просто намагаючись пройти крізь мінні поля, і тоді не залишиться нічого, з чим прориватися, опинившись там", — наголосив Гіппі.

Нагадаємо, 25 липня німецьке видання Bild повідомляло, що військові ЗС ФРН розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу. Зокрема, висновкам від спостережень ведення бою українськими бійцями присвятили окремий розділ у секретній доповіді.

27 липня Фокус розповідав, що під час пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна обов'язково досягне успіху на полі бою, адже зберігає боєздатність своїх військ та бойову техніку.