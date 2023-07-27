У РФ завершили випробування колісної гаубиці "Мальва": чим небезпечна нова російська САУ

Як з'ясувалося, самохідка "Мальва" аж ніяк не нова, оскільки фактично вона оснащена вже відомою 152-мм гаубицею 2А64 з дальністю стрільби до 24 км, яка встановлюється на САУ "Мста-С".

Російська корпорація "Ростех" завершила державні випробування першої для російської армії колісної гаубиці "Мальва". Це фактично перша САО на колісній платформі, створена російським оборонпромом. Про подробиці випробування повідомила пресслужба "Ростеха" 27 липня.

У компанії стверджують, що роботи над проєктом розпочалися у 2019 році. Рішення створити колісну гаубицю ґрунтується на бажанні підвищити мобільність самохідки і зменшити вартість експлуатації. Крім того, розгортання установки, наведення на ціль і відхід з позиції займає набагато менше часу.

Характеристики САО "Мальва"

За інформацією "Ростеха", самохідна артилерійська гармата 2С43 "Мальва" має стандартний для ЗС РФ калібр 152-мм. Причому самохідка оснащена вже відомою гарматою від САУ "Мста-С" — нарізною гаубицею 2А64 з дальністю стрільби до 24 км, яка використовує осколково-фугасні та активно-реактивні снаряди, касетні боєприпаси, а також може вести вогонь цілою низкою керованих і коригованих снарядів.

У "Ростехе" стверджують, що самохідка має режим стрільби "вогневий наліт", коли кілька випущених боєприпасів одночасно досягають цілі. У звичайному режимі скорострільність — 7 пострілів на хвилину. Боєкомплект складається з кількох десятків снарядів (за деякими даними з 30).

Про систему управління вогнем поки що жодних відомостей немає. Відомо лише, що розрахунок самохідки складається з 5 осіб.

Основні ТТХ 2С43 "Мальва"

Якщо у РФ заговорили про мобільні артилерійські системи, то слід звернути увагу на ходові характеристики "Мальви". Установка створена за колісною формулою 8х8 на базі шасі БАЗ-6610-027 "Вощина". Це чотиривісний повнопривідний автомобіль високої вантажопідйомності.

Самохідка оснащена двигуном ЯМЗ-8424.10 потужністю 470 к.с. За бойової маси в 32 т. установка може розвинути швидкість по трасі до 80 км на годину, при цьому запас ходу становить 1000 км.

САО "Мальва" на випробувальному полігоні. Джерело: Скрін відео

Як і інші аналогічні системи, "Мальва" призначена для ураження укріплень супротивника, знищення колон бронетехніки і живої сили, контрбатарейної боротьби та ударів по системах ППО. Повідомляється, що скоро нова установка надійде на озброєння ЗС РФ.

"Створена фахівцями "Ростеха" "Мальва" успішно пройшла державні випробування і вже готується до постачання у війська", — розповів індустріальний директор кластера озброєнь "Ростеха" Бекхан Оздоєв.

"Мальва" vs Caesar

Зазначимо, що ймовірно ЗС РФ вирішили поставити на озброєння аналог французької САУ Caesar, яку також створено на колісному шасі і яка вже успішно застосовується українськими артилеристами на передовій. Однак якщо порівнювати французьку самохідку з "Мальвою", то російська гаубиця поступається насамперед за дальністю, що важливо при веденні контрбатарейного вогню.

Якщо заявлена дальність стрільби 2С43 справді становить 24 км, то перевага залишається на САУ Caesar, яка досягає до 42 км штатними снарядами і до 50 реактивними.

Нагадаємо, військовий оглядач порталу War Zone Стетсон Пейн зазначив, що російська артилерія поступається українській у контрбатарейній боротьбі, оскільки на озброєнні ЗСУ перебувають сучасні далекобійні артилерійські системи, які, крім усього іншого, можуть вести вогонь високоточними боєприпасами, як-от снаряди Excalibur з GPS-наведенням.