Відпочивав на Мальдівах: нардепа Арістова Верховна Рада позбавила депутатських повноважень

Члена фракції "Слуга народу", заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Арістова позбавили депутатського мандату.

Народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов втратив депутатські повноваження. Відповідне рішення ухвалила 27 липня Верховна Рада України. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосувало 320 нардепів. Тепер у Верховній Раді залишилося 402 нардепи.

Нагадаємо, що нардеп потрапив у скандал після того, як стало відомо, що він скористався можливістю виїзду за кордон під приводом зустрічі з колегами з литовського Сейму. У Вільнюсі він законно пробув три дні, а потім стало відомо, що нардепа "спалили" за віпочинком на Мальдівах. Стало відомо, що депутат разом із дружиною та дітьми до 22 липня перебував у готелі на Мальдівах.

У Арістова провели обшуки, вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками та інші документи. Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення, стаття передбачає обмеження волі до трьох років.

Фокус раніше писав, що 48-річний Юрій Арістов може потрапити в армію після складання депутатських повноважень. Арістов подав у Раду відповідну заяву 25 липня.