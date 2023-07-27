Дальність 42 км: розробники розкрили характеристики оновленої САУ "Богдана"

Українська артустановка отримає повноцінну систему керування вогнем. Також її можна створювати одразу на трьох шасі: Tatra, MAN та КрАЗ.

Розробники української САУ "Богдана" калібру 155-мм розкрили характеристики оновленої машини. Про це повідомляє Промисловий портал.

Під час виставки озброєння в Туреччині IDEF-23 булі озвучені характеристики самохідної артустановки.

Вогнева міць "Богдани"

Були озвучені дані про артилерійську частину. Максимальна дальність пострілу української машини складає 40-42 км. Скорострільність гармати — до 5 пострілів на хвилину, але сама гармата не зазнала змін — калібр 155 мм та довжина ствола 52 калібри. Кут повороту гармати по горизонталі складає від -30 до 30 градусів, а підйом від -5 до 65 градусів.

Звʼязок

Звʼязок на машині реалізується через цифрову радіостанцію, телефонні комунікації та систему обміну даними. Також машина має мати повноцінну систему управління вогнем та навігаційну систему. При цьому у виданні зазначають, що в наявних у військах "Богдани" немає повного пакета озвучених систем.

Мобільність

При цьому розробники і далі вказують, що САУ "Богдана" може йти на базі чеського шасі Tatra, КрАЗ а також MAN. Машини на базі останнього ще не було у відкритому доступі. Тому точно невідомо, для якої версії вказані характеристики мобільності:

максимальна швидкість: по трасі до 80 км/г й до 30 км/г по бездоріжжю;

максимальна дальність — 500 або 800 км;

боєкомплект — 20 снарядів.

Для згортання/розгортання машини до бойового положення треба по 90 секунд. Також зазначається, що "Богдана" може рухатися на поверхнях з кутом підйому до 30 градусів вгору та при кутовому нахилі у 25 градусів.

У виданні зазначають, що наявні в ЗСУ "Богдани" поки не відповідають перечисленим вище характеристикам. Зокрема на машинах немає системи управління вогнем та досилача. Це означає, що САУ будуть допрацьовуватись.

Нагадаємо, 24 липня ЗМІ вперше показали САУ "Богдана" на чеському шасі Tatra.

21 липня ЗМІ повідомили, що українську САУ "Богдана" офіційно прийняли на озброєння української армії за скороченою процедурою.