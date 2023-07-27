"Хотів на свободу": на півдні бійці ССО захопили в полон ексмешканця колонії РФ (відео)

Українські військові показали бій у лісі, до якого вони добирались човном: вдалось знешкодити групу російських військових, озброєних автоматами та кулеметом.

Бійці Сил оборони показали кадри спецоперації, проведеної на південному відтинку фронту. Завдяки цій спецоперації вдалось непомітно підійти до укріплень ЗС РФ, взяти в полон двох солдатів та знешкодити тих, хто в полон здатись не встиг або не захотів. Відео опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Спецоперацію провели бійці 73 морського центру спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого. У дописі вказано, що перед десантуванням добре попрацювала розвідка. Після цього підрозділ ССО завантажився у човен та рушив до схованки росіян. Висадившись, просувались лісовою місцевістю, доки не вступили в бій з російськими військовими.

Бійці ССО - під час десантування

Бійці намагались вибити ворога з зайнятих позицій, при цьому пропонуючи бажаючим скласти зброю і здатись в полон. Двоє росіян погодились і таким чином врятували собі життя.

Полонений росіянин

З короткого діалогу стало зрозуміло, що у полон потрапив мінімум один колишній ув'язнений. Зокрема, на питання, навіщо він прийшов в Україну, відповів: хотів на свободу.

Склавши зброю, росіяни щиро розповіли про те, які засоби ураження мають їхні "побратими" — про автомат АК-84, кулемет. Також запевнили, що розтяжок на позиціях не має.

Українські військові успішно завершили спецоперацію та повернулись на місце дислокації, ідеться у дописі. Вказується, що тих, хто не захотів скласти зброю, знешкодили.

Зазначимо, у повідомленні Сил спецоперацій не вказано, де саме відбувся бій — лише натякнули, що події відбулись "на півдні". Раніше бійці ЗСУ опублікували відео з-під села Старомайорське на Донеччині — тоді в полон потрапили десантники ЗС РФ.

Старомайорське — населений пункт, розташований на березі річки Мокрі Яри, яка відзначається особливо покрученими берегами.

Карта фронту від DeepState

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України напередодні розповіла, що біля цього села ЗСУ мають певні успіхи — вибили ворога з зайнятих позицій і тепер закріплюються.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін погодився, що ЗСУ дійсно проводить контрнаступ на Запоріжжі. З його слів, українське командування кинуло у бій півсотні бронемашин, яким "успішно" протистояли російські піхотинці та авіація.

Між тим ЗС РФ веде активні бойові дії у районі Авдіївки. Зі слів речниці Міноборони Маляр, ворога намагається оточити населений пункт та боїться вести вуличні бої.