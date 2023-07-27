"Один постріл — одна ціль": танкісти 14 бригади показали роботу на передовій (відео)

Танкові екіпажі бригади з Волині демонструють швидкість у виконанні завдань та успішно знищують ворогів на фронті російсько-української війни.

Танкісти 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вміло знищують російських окупантів. Відео роботи бійців опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

На відео можна побачити, що екіпаж готується виконати завдання та швидко вирушає до необхідної локації. Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого згодом успішно виконують завдання.

"Князівські велети-танкісти — залізна міць бригади! Один постріл — одна ціль!" – йдеться у дописі.

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Підрозділ сформований на основані 51-ї механізованої бригади у 2014 році. Бригада брала участь у бойових діях на найважчих ділянках фронту. Зокрема, волиняни були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве.

У 2022 році танкові екіпажі визволяли від російських окупантів селища Макарів Київської області. У квітні того ж року князівська реактивна артилерія успішно знищувала колони росіян.

Указом президент України Володимира Зеленського 5 травня 2023 року 14-та бригада була відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Танкові батальйони бригади неодноразово брали участь у різних турнірах та змаганнях в Україні та за кордоном Європі.

Нагадаємо, наприкінці квітня бригада імені князя Романа Великого показала роботу з передової. Волинські воїни нещадно гатили по російських окупантах з БМП. Бійці Збройних сил України не забувають й допомагати мешканцям прифронтових селищ.