"Довели свою ефективність": у мережі показали знищення БК РФ касетними снарядами (відео)

За словами автора ролика, касетні боєприпаси, передані США, застосували на Соледарському напрямку.

У мережі опублікували відео успішного знищення польового складу з боєкомплектом Збройних сил Росії касетними боєприпасами, відданими США Україні. Відео 26 липня опублікував український ветеран у Twitter із ніком Teoyaomiquu.

Згідно з повідомленням, касетні боєприпаси були застосовані на Соледарському напрямку в Донецькій області. У результаті точного удару виникла детонація БК росіян.

"DPCIM на Соледарському напрямку. Дякуємо вам, США за ці важливі постачання. Вони довели свою ефективність", — написав колишній військовий.

Касетні боєприпаси на озброєнні ЗСУ

24 липня міністр оборони Олексій Резніков оголосив, що цього тижня Україна надішле США доповідь про результат застосування касетних боєприпасів. Він висловив сподівання, що ці снаряди виявляться ефективнішими, ніж звичайні.

20 липня американські ЗМІ повідомили, що Україна вже почала використовувати надані США касетні боєприпаси. За даними журналістів, ЗСУ застосовували снаряди для знищення окопів, які уповільнювали контрнаступ.

Раніше, 10 липня Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, заявив, що ЗСУ не планують застосовувати касетні боєприпаси на території Росії, а тільки на своїй власній території. Він також наголосив, що у ЗСУ є великий стимул дотримуватися обмежень і запобігати впливу на цивільне населення, оскільки саме українські громадяни можуть виявитися піддані ризику.