"Будь-яку оборону можна зламати": Тарнавський висловився про "повільне" просування ЗСУ на півдні

За словами командувача Таврійського напрямку, у росіян була можливість вибудувати лінію оборони, тому українській стороні потрібен час для того, щоб обрушити їхні плани.

Збройні сили України продовжують контрнаступ на фронті і готуються зламати оборону російських окупантів на південному напрямку. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC 27 липня.

За його словами, успіх обов'язково буде найближчим часом і українці зможуть це побачити після звільнення великих міст, які тривалий час перебувають в окупації.

Поки що українські військові продовжують долати масштабні укріплення і мінні поля росіян, а це означає, що багато завдань лежить на піхоті. Недооцінювати противника при цьому не можна, адже вони змогли трохи затримати український наступ.

"Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння і вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не гаразд", — ідеться в повідомленні.

Командування українських військ ще не ввело на поле бою основні ударні сили, які допомогли б іншим підрозділам швидше звільняти території. У будь-якому разі просування триває і результати незабаром будуть.

"Наступ іде і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз із вами не розмовляв", — підсумував Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, 27 липня тероборонівці пояснили, чому ЗСУ повільно просуваються на півдні. Російські окупанти під час підготовки встановили протитанкові та протипіхотні міни для того, щоб вплинути на роботу саперів, які внаслідок цього не можуть швидко розмінувати територію.