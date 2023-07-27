На бронеавтомобілях: до Білорусі прибула велика колона "вагнерівців", — Гаюн (карта)

За даними білоруських розслідувачів, це вже 12-та колона російських найманців. У ній налічується щонайменше 50 одиниць техніки.

До Білорусі прибула вже дванадцята колона найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомляють білоруські розслідувачі в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що ця колона складається щонайменше з 50 одиниць автомобільної техніки.

Спостереження засвідчило, що перетин кордону стався через пункт пропуску Понятівка (РФ) — Звенчатка (Білорусь), і наразі вона рухається трасою Р122 у напрямку Чауси в Могильовській області, її супроводжує державтоінспекція Білорусі.

Серед автомобільної техніки у складі колони налічується:

5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан");

3 бензовози;

1 автобус;

17 фур;

мінімум 3 трали, що перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан");

6 КамАЗів із тентами;

2 санітарні автомобілі "буханки";

пікапи та легкові автомобілі.

Зазначається, що це щонайменше друга колона ПВК "Вагнер", яка в'їжджає до Білорусі з броньованими автомобілями.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що в Білорусь уперше прибула колона техніки ПВК "Вагнер", у якій були помічені бронеавтомобілі.

Нагадаємо також, 26 липня повідомлялося, що під час військових навчань у Білорусі відбувається набір бійців до ПВК "Вагнер". Одна з вимог цього контракту полягає в готовності до бойових дій на території сусідніх країн, включно з Польщею та Литвою.