Третій за рахунком: ЗСУ ліквідували командира бойовиків бригади "Привид"

Загиблий Артур Богаченко був третім комбригом російського збройного формування "Призрак". Попередні двоє — Олексій Мозговий та Олексій Марков — загинули у 2015 та 2020 роках.

Командира батальйону бойовиків "Призрак" Артура Богаченка ліквідували. Інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Успішно демобілізований командир батальйону "Призрак" Артур Богаченко. Вирушив у гості до Мозгового і Маркова" — підписав Штефан фото терориста.

Про деталі ліквідації Богаченка поки не повідомляли.

Що відомо про батальйон "Привид"

Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу РФ. Його створили у 2014 році на тимчасово окупованій росіянами частині Луганської області. Початковим лідером банди був Олексій Мозговий. Його усунули в травні 2015 року під час другого замаху. Поруч із його автомобілем спрацював відволікаючий вибуховий пристрій, після чого машину бойовика розстріляли. Разом із Мозговим загинули його охоронці.

Колишній лідер бойовиків батальйону "Привид" Олексій Мозговий Фото: ТАСС

Наступним командиром бойовиків був Олексій Марков. Він загинув 2020 року внаслідок ДТП в окупованому Луганську. Разом із ним в автомобілі перебувала його дружина.

Другий комбриг батальйону "Привид" Олексій Марков Фото: https://anna-news.info/

Нагадаємо, 19 липня бійці бійці 10-ї ОГШБр ЗСУ "Едельвейс" опублікували відео, на якому видно удар дрона-камікадзе по машині, у якій, як стверджували, переміщався російський комбриг Денис Іванов із позивним "Ташкент". Бойовик командував 2-ю бригадою військ т.зв. "ЛНР", яку пізніше перейменувала на 123-ю бригаду ЗС РФ. На порталі "Миротворець" зазначено, що ймовірне місце загибелі Іванова — біля н.п. Сватове Луганської області.

Також 20 липня стало відомо, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували автора пропагандистського каналу "Миша на Донбасі" російського військового Михайла Лучина. Він став відомим після того, як українські хакери зламали його пошту і замовили фалоімітатори на понад 25 тисяч доларів.

Лучина ліквідували під час бойових дій на Донеччині. Українські захисники атакували позицію ворога за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Фокус писав, 26 липня стало відомо про загибель бойовика спецзагону Росгвардіі "Ахмат" з позивним "Карлссон", який вів Telegram-канал "Карлсон — NEWS", де публікував роботу роботи російських операторів БПЛА в Україні. Бійця ліквідували на Бахмутському напрямку під Кліщіївкою.