Під Кліщіївкою ліквідовано блогера і бійця загону "Ахмат" із позивним "Карлсон" (фото)

Загиблий окупант був автором Telegram-каналу "Карлсон — NEWS", у якому публікував відео роботи російських операторів БПЛА в Україні.

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У середу, 26 липня, російський окупант і воєнний кореспондент із позивним "Карлсон" загинув на війні в Україні. Про це повідомив адміністратор його Telegram-каналу "Карлсон — NEWS".

"Сьогодні 26 липня загинув Карлсон виконуючи бойове завдання. Його звали Данило. Просимо за нього молитов", — ідеться в повідомленні.

"Карлсон" воював у складі "Ахмата"

У себе на каналі загиблий публікував відео роботи російських операторів безпілотників в Україні та інший контент, пов'язаний із війною.

У провоєнному Telegram-каналі окупантів "Білоруський силовик" додали, що "Карлсон" був командиром загону БПЛА. Також повідомляють, що він воював у складі спецзагону Росгаврдії "Ахмат" і загинув під Кліщіївкою.

Ліквідацію російського окупанта також прокоментував народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

"Карлсон уже не той. Пропелер поламали", — написав Мисягін у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 20 липня стало відомо про загибель російського військового Михайла Лучина. Він здобув популярність після того, як українські хакери зламали його пошту і замовили фалоімітатори на понад 25 тисяч доларів.

Раніше, 6 липня, ми повідомляли, що сербський бойовик Урош Првулович, який воював на боці Російської Федерації, загинув в Україні. Раніше він воював на боці терористів "ДНР", а у 2022 році він отримав нагороду від Дениса Пушиліна.

Ми також писали 28 квітня про те, що в Україні Сили оборони ліквідували російського окупанта і треш-блогера Дениса Диркіна. На своєму YouТube-каналі він викладав ролики з дегустацією парфумів, склоомивачок, антифризів та інших хімічних речовин.