Під Бахмутом загинув сербський бойовик, який воював за терористів "ДНР", — соцмережі (фото)

За даними ЗМІ, Урош Првулович брав участь у війні проти України на боці проросійських сепаратистів із 2015-го року. У 2022 році він отримав нагороду від Дениса Пушиліна.

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Сербський бойовик Урош Првулович, який воював на боці Російської Федерації, загинув в Україні. Про це стало відомо з групи "Меморіал героїв Z" 5 липня.

У публікації йдеться, що окупанта було ліквідовано ще 28 квітня. Згідно з інформацією порталу RuSerbia.com, він загинув під Бахмутом, а його тіло було знайдено тільки наприкінці червня. Також повідомляють, що 2022 року він вступив у ПВК "Вагнер".

Урош Првулович загинув 28 квітня

За даними білоруського Telegram-каналу Nexta Live, Урош Првулович брав участь у війні проти України на боці терористів "ДНР" із 2015-го року.

На одній із фотографій Првуловича у Facebook можна побачити, що він отримав нагороду від Дениса Пушиліна.

Урош Првулович і Денис Пушилін

Урош Првулович також значиться на сайті "Миротворець". Там зазначено, що він брав участь у бойових діях у районі Дебальцевого, був членом "Союзу добровольців Донбасу" і видавав себе за жителя Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, що 3 липня стало відомо про загибель командира спеціального загону російських окупантів "Ахмат" Євгена Писаренка. Повідомляється, що окупанта було ліквідовано на Донбасі.

Раніше, 21 червня, у РФ підтвердили інформацію про ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше ЗМІ повідомляли про його знищення внаслідок удару по Арабатській стрілці в Херсонській області.

Ще ми писали про те, що 6 червня в Маринці на міні підірвався націонал-більшовик Андрій Келлер. За словами російських пропагандистів, Келлер приїхав до Донецька восени 2022 року.