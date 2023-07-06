Под Бахмутом погиб сербский боевик, воевавший за террористов "ДНР", – соцсети (фото)

По данным СМИ, Урош Првулович участвовал в войне против Украины на стороне пророссийских сепаратистов с 2015-го года. В 2022 году он получил награду от Дениса Пушилина.

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Сербский боевик Урош Првулович, воевавший на стороне Российской Федерации, погиб в Украине. Об этом стало известно из группы "Мемориал героев Z" 5 июля.

В публикации говорится, что оккупант был ликвидирован еще 28 апреля. Согласно информации портала RuSerbia.com, он погиб под Бахмутом, а его тело было найдено только в конце июня. Также сообщается, что в 2022 году он вступил в ЧВК "Вагнер".

Урош Првулович погиб 28 апреля

По данным белорусского Telegram-канала Nexta Live, Урош Првулович участвовал в войне против Украины на стороне террористов "ДНР" с 2015-го года.

На одной из фотографий Првуловича в Facebook можно увидеть, что он получил награду от Дениса Пушилина.

Урош Првулович и Денис Пушилин

Урош Првулович также числится на сайте "Миротворец". Там говорится, что он участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, был членом "Союза добровольцев Донбасса" и выдавал себя за жителя Санкт-Петербурга.

Напомним, что 3 июля стало известно о гибели командира специального отряда российских оккупантов "Ахмат" Евгения Писаренко. Сообщается, что оккупант был ликвидирован на Донбассе.

Ранее, 21 июня, в РФ подтвердили информацию о ликвидации полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее СМИ сообщали о его уничтожении в результате удара по Арабатской стрелке в Херсонской области.

Еще мы писали о том, что 6 июня в Маринке на мине подорвался национал-большевик Андрей Келлер. По словам российских пропагандистов, Келлер приехал в Донецк осенью 2022 года.