9 июня Силы обороны нанесли удар по базе оккупантов на Арабатской стрелке. В полиции Воронежской области подтвердили ликвидацию полковника Сергея Постовалова.

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В РФ подтвердили информацию о ликвидации полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее СМИ сообщали о его уничтожении в результате удара по Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщила полиция Воронежской области.

Информация о взрывах на Арабатской стрелке в Геническом районе была сообщена 10 июня.

По данным российского ресурса 7х7, удар по базе отдыха был нанесен во время визита российского министра торговли Дениса Мантурова. Также было сообщено, что в тот же день полковник Постовалов попал под обстрел.

Центр журналистских расследований писал, что в видео видно, что здание отеля Chalet Thermal, являющегося частью недостроенной клиники профессора Козявкина, было охвачено пламенем. Некоторые российские источники неправильно истолковывают это происшествие, выдавая его за новый "правительственный квартал".

Владимир Сальдо, гауляйтер, выразил свое недовольство относительно инцидента, связанного с "прилетом" по отелю в Железном Порту, а также якобы "преследованием первых лиц Херсонской области".

Напомним, что в городе Геническ 9 июня произошли мощные взрывы, которые вызвали значительное волнение среди местных. После происшествия главный гауляйтер Херсонщины, Владимир Сальдо, покинул город.

Кроме того, 18 июня примерно в 4 утра на складе боеприпасов во временно оккупированном пгт Рыково (до 2016 года населенный пункт назывался Партизаны) Генического района Херсонской области прозвучала серия взрывов.