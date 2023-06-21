У РФ підтвердили: ударом по базі на Херсонщині ліквідовано полковника внутрішньої служби

9 червня Сили оборони завдали удару по базі окупантів на Арабатській стрілці. У поліції Воронезької області підтвердили ліквідацію полковника Сергія Постовалова.

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У РФ підтвердили інформацію про ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Раніше ЗМІ повідомляли про його знищення внаслідок удару за Арабатською стрілкою на Херсонщині. Про це повідомила поліція Воронезької області.

Інформація про вибухи на Арабатській стрілці у Генічеському районі була повідомлена 10 червня.

За даними російського ресурсу 7х7, удару по базі відпочинку було завдано під час візиту російського міністра торгівлі Дениса Мантурова. Також було повідомлено, що того ж дня полковник Постовалов потрапив під обстріл.

Центр журналістських розслідувань писав, що у відео видно, що будівля готелю Chalet Thermal, що є частиною недобудованої клініки професора Козявкіна, була охоплена полум'ям. Деякі російські джерела неправильно тлумачать цю подію, видаючи її за новий "урядовий квартал".

Володимир Сальдо, гауляйтер, висловив своє невдоволення щодо інциденту, пов'язаного з "прильотом" готелем у Залізному Порту, а також нібито "переслідуванням перших осіб Херсонської області".

Нагадаємо, що у місті Генічеськ 9 червня сталися потужні вибухи, які викликали значне хвилювання серед місцевих. Після події головний гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо покинув місто.

Крім того, 18 червня приблизно о 4 ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове (до 2016 року населений пункт називався Партизани) Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів.