Под Клещиевкой ликвидирован блогер и боец отряда "Ахмат" с позывным "Карлсон" (фото)

Погибший оккупант был автором Telegram-канала "Карлсон – NEWS", в котором публиковал видео работы российских операторов БПЛА в Украине.

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В среду, 26 июля, российский оккупант и военный корреспондент с позывным "Карлсон" погиб на войне в Украине. Об этом сообщил администратор его Telegram-канала "Карлсон – NEWS".

"Сегодня 26 июля погиб Карлсон выполняя боевую задачу. Его звали Даниил. Просим за него молитв", — говорится в сообщении.

"Карлсон" воевал в составе "Ахмата"

У себя на канале погибший публиковал видео работы российских операторов беспилотников в Украине и прочий контент, связанный с войной.

В провоенном Telegram-канале оккупантов "Белорусский силовик" добавили, что "Карлсон" был командиром отряда БПЛА. Также сообщается, что он воевал в составе спецотряда Росгвардии "Ахмат" и погиб под Клещиевкой.

Ликвидацию российского оккупанта также прокомментировал народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин.

"Карлсон уже не тот. Пропеллер поломали", — написал Мысягин в своем Telegram-канале.

Напомним, что 20 июля стало известно о гибели российского военного Михаила Лучина. Он получил известность после того, как украинские хакеры взломали его почту и заказали фаллоимитаторы на более 25 тысяч долларов.

Ранее, 6 июля, мы сообщали, что сербский боевик Урош Првулович, воевавший на стороне Российской Федерации, погиб в Украине. Ранее он воевал на стороне террористов "ДНР", а в 2022 году он получил награду от Дениса Пушилина.

Мы также писали 28 апреля о том, что в Украине Силы обороны ликвидировали российского оккупанта и трэш-блогера Дениса Дыркина. На своем YouTubе-канале он выкладывал ролики с дегустацией духов, стеклоомывачек, антифризов и других химических веществ.