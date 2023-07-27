Відвідав лікарні та Спасо-Преображенський собор: Зеленський приїхав до Одеси (фото, відео)

В Офісі президента зазначили, що глава держави провідав українських захисників, які проходять реабілітацію в медзакладах Одеси.

Президент України Володимир Зеленський 27 липня відвідав Одесу. Про це повідомив Офіс президента України в Telegram.

Повідомляється, що український лідер ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медзакладах, де українські військовослужбовці проходять програми фізичної реабілітації та відновлення.

В Офісі президента повідомили про візит Зеленського до Одеси

Про поїздку Володимира Зеленського до Одеси також написали місцеві Telegram-канали. Автори каналів повідомили, що президент відвідав пошкоджений російськими окупантами Спасо-Преображенський собор.

Пізніше в Офісі президента підтвердили візит Володимира Зеленського до Спасо-Преображенського собору та оприлюднили відповідні фото. Главі держави розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Володимир Зеленський у Спасо-Преображенському соборі

Удар ЗС РФ по Спасо-Преображенському собору: що відомо

Уночі 23 липня російські окупанти здійснили новий масований ракетний удар по Одесі. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ.

За даними Ukraine Media Center Odesa, ворог фактично знищив вівтарну частину Спасо-Преображенського собору, через що її доведеться знести. При цьому нижній храм уцілів, і комісія дозволила проводити там служби.

На обстріл Одеси відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що російські війська отримають відповідь від України за атаку на місто.

У посольстві Італії в Україні повідомили, що готові допомогти Україні реконструювати Одесу після російських обстрілів 23 липня. Зокрема, йдеться про Спасо-Преображенський собор. У посольстві додали, що російські військові "знищують європейську цивілізацію".