"За два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту": Гуменюк про ракетні атаки РФ

За словами спікерки ОК "Південь", українська армія потребує американських винищувачів F-16, здатних нейтралізувати російські системи озброєння і кораблі, які використовують для атак на південні регіони України.

Українській армії не вистачає засобів протиповітряної оборони для того, щоб захистити українські порти. Про це в четвер, 27 липня, повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі для AFP, передає La Monde.

"Нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник", — заявила Гуменюк.

Речниця командування зазначила, що Москва посилила удари по Одеському морському торговельному порту та інших південних містах після розірвання угоди, яка дозволяє українському зерну експортуватися через Чорне море. Ця угода давала можливість Україні вивозити до 33 мільйонів тонн зерна щорічно.

За її словами, українським збройним силам необхідні американські винищувачі F-16, які здатні вражати російські системи озброєння і кораблі, що застосовуються для обстрілу південних регіонів України. Попри наявність західних систем оборони, включно з високотехнологічним американським комплексом Patriot, Росія вдосконалює свою тактику і продовжує становити загрозу.

Гуменюк зазначила, що російська армія одночасно застосовує різні ракети, включно з крилатими ракетами, гіперзвуковими ракетами і протикорабельними ракетами, коли українські сили оборони розрізнені, і не всі з них здатні протистояти такій різноманітній загрозі.

"Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту. Вони [росіяни] хочуть домінувати в Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", — заявила Гуменюк.

Нагадаємо, 27 липня Наталія Гуменюк повідомила, що, ймовірно, після вибухів, що сталися в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові, ЗС РФ припинили використовувати ракети "Онікс" для атак на українські міста.

Нагадаємо також, 25 липня у Повітряних силах пояснили, у чому полягає особливість ракет "Онікс". Вони потрібні для знищення надводних цілей, але застосовуються окупантами для обстрілів прибережних зон.