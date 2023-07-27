Належить ФСБ: у РФ пілоти пошкодили найбільший вертоліт у світі (відео)

Машина налетіла хвостовою частиною на стовп і перерубала освітлювальну щоглу. У результаті ніхто не постраждав, але вертоліт потребує ремонту.

Транспортний вертоліт Мі-26, що належить ФСБ Росії, під час пересування територією аеродрому в Якутську "втратив" хвіст. Про це повідомляють у російських Telegram-каналах, публікуючи відео.

Надзвичайна ситуація сталася 27 липня близько 11 ранку за московським часом. Прикордонний гелікоптер налетів хвостовою частиною на стовп і перерубав освітлювальну щоглу лопатями гвинта. Що стало причиною інциденту, не повідомляють. Унаслідок події ніхто не постраждав, проте гвинт і хвостова балка вертольота потребують ремонту.

Нагадаємо, 27 липня в Мережі з'явилося відео катастрофи російського Мі-8 з пасажирами на борту. Авіакатастрофа сталася в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району. На записі видно, як під час посадки вертоліт зачепив дроти ЛЕП, після чого впав на бік і моментально загорівся.

У салоні вертольота перебували 13 туристів і 3 члени екіпажу. Очевидці намагалися врятувати людей на борту. Шестеро пасажирів Мі-8 загинули на місці. Інші вижили, але дістали сильні опіки різного ступеня і травми.

Вертоліт належав компанії "Алтай авіа" і перевозив групу туристів. Раніше ЗМІ публікували кадри, на яких видно наслідки катастрофи Мі-8.

Фокус повідомляв 9 липня, що Польща таємно передала Україні 10 радянських вертольотів. Журналісти The Wall Street Journal повідомляли, що Збройні сили України використовують літаки та вертольоти під час контрнаступу. Українські бійці поводяться з ними обережно, щоб уникнути втрат техніки.

Також Фокус писав, що 30 червня на аеродромі в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області в результаті атаки був знищений багатоцільовий транспортний вертоліт ЗС РФ. Імовірно, йшлося про Мі-8 або його модифікацію. Однак через повне руйнування фюзеляжу та інших елементів конструкції було важко визначити, який конкретно вертоліт ПКС РФ ліквідували.