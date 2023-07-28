"Це має велике значення": прем'єр Італії розповіла, чому її країна підтримує Україну

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сказала, Італія підтримує Україну, оскільки захищає міжнародне право. Країни Заходу показали, що можуть покластися одна на одну в цьому питанні.

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомило видання PBS.

Під час зустрічі з американським лідером, італійський політик заявила, що підтримує Україну, оскільки захищає міжнародне право. За словами Мелоні, своєю відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну країни Заходу показали, що можуть покластися одна на одну.

"Ті, хто живуть у мирі, мають бути першими прихильниками України", — сказала вона.

Байден відповів Мелоні. Він подякував Італії та італійському народу за підтримку України, яка захищається від агресії з боку Росії.

"Я дякую італійському народу. Я хочу подякувати йому за те, що він підтримує вас і Україну. Це має велике значення", — сказав Байден.

Зустріч Джорджі Мелоні та Джо Байдена

У матеріалі йдеться, що після зустрічі з Байденом Мелоні зустрілася зі спікером палати представників Кевіном Маккарті. Потім прем'єр Італії заявила журналістам, що Заходу, як і раніше, вкрай важливо зберігати єдність у наданні допомоги Україні.

"Тому що без миру, заснованого на міжнародному праві, ми б жили у світі хаосу. Це не той світ, у якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити у світі, в якому ми можемо поважати суверенітет і свободу", — сказала вона.

Нагадаємо, що 5 липня в Італії закликали збільшити військову підтримку Україні. За словами Джорджі Мелоні, Італія продовжуватиме стояти поруч з Україною, підтримуючи її в усіх напрямках.

"У часи кризи ми маємо бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", — зазначила Мелоні.