Усе ще попереду: експерт розповів, коли почнеться основна фаза контрнаступу ЗСУ (відео)

Кульмінація операції, зі слів Олександра Коваленка, очікується, коли українські бійці вийдуть на основну лінію оборони ЗС РФ. При цьому буде задіяна важка високоточна техніка.

Третя стадія контрнаступу ЗСУ ще не почалася. Українські бійці ще не задіяли основні ударні підрозділи для участі в цій операції. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що нині під Запоріжжям діють підрозділи з обмеженими технічними можливостями. До того ж, їм сильно заважають міни, які були встановлені солдатами армії РФ.

"У Запорізькій області оперують підрозділи обмеженого функціоналу — це підрозділи, які не діють силами техніки. Практично 70-80% бойових завдань у цій зоні виконуються саме піхотною складовою, оскільки все інше використовувати небезпечно через серйозне мінування. Іноді навіть доводиться вручну проводити розмінування, не використовуючи відповідні спеціалізовані засоби, оскільки вони на себе привертають увагу і можуть бути елементом для наведення артилерії противника", — зазначив Коваленко.

Згідно з висловлюванням оглядача, індикатором початку нової фази контрнаступу Збройних Сил України ЗСУ буде залучення важкої військової техніки та основних ударних груп до участі в операції. Це може вказувати на те, що українська армія готується до активних наступальних дій проти російських військ, які захопили території.

"Основні ударні групи ще не були задіяні. Таким чином, третя фаза наступу — це все ще попереду", — підкреслив він.

За словами Коваленка, українські військові в Запорізькій області вже досягли другої лінії оборони противника. Це може свідчити про прогрес контрнаступу ЗСУ в цьому регіоні.

Експерт резюмував, що, незважаючи на просування українських військових на другу лінію оборони противника, для початку нового етапу розвитку подій їм ще належить вирівнювати фланги й охоплювати основні опорні пункти, такі як, наприклад, село Работине. Поки українська армія не зможе вийти на всю основну лінію оборони ЗС РФ і не вирівняє фланги, говорити про початок нової фази контрнаступу зарано.

Нагадаємо, 25 липня німецьке видання Bild повідомляло про критику Бундесвером українського контрнаступу. Зокрема, висновкам від спостережень ведення бою українськими бійцями присвятили окремий розділ у секретній доповіді.

27 липня Фокус розповідав, що під час прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна обов'язково доб'ється успіху на полі бою, адже зберігає боєздатність своїх військ і бойову техніку.