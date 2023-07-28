Вибухи в окупованому Шахтарську: росіяни повідомляють про "приліт" у нафтобазу (фото, відео)

Після масованого обстрілу, як повідомляють росЗМІ, на території нафтобази сталася пожежа. Окупаційна адміністрація стверджує, що по Шахтарську було здійснено ракетний удар.

У ніч на п'ятницю, 28 липня, у тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи. У результаті сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомили в російському виданні "Astra" в Telegram.

Окупаційна "влада" Шахтарська заявила, що на місці події працюють служби оперативного реагування.

Пожежа в Шахтарську

"28 липня 2023 року внаслідок ракетного удару сталося загоряння на території нафтобази. На місці події працюють служби оперативного реагування. Інформація про постраждалих не надходила", — повідомляють у так званій "адміністрації".

Інші деталі події поки що не повідомляють.

Українська сторона інциденту не коментувала.

Нагадаємо, що 22 липня на території тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів і роботу систем ППО. Безпілотники вдарили по аеродрому і нафтобазі в Жовтневому під Сімферополем. За іншими даними дрони вдарили по складу з боєприпасами в Красногвардійському районі.