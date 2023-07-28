Шукали позиції Сил оборони: російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Сумській області, — ДПСУ

Українські військовослужбовці, як зазначають у командуванні, у таких випадках відкривають вогонь на ураження, і росіянам, які вижили, не залишається нічого, як тільки відійти за межі державного кордону.

Напередодні, 27 липня, ЗСУ відбили чергову диверсійно-розвідувальну вилазку групи окупаційних військ у Сумській області. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Учора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумській області", — повідомив представник ЗСУ.

За його словами, у подібних випадках українські захисники — прикордонники, підрозділи ЗСУ або Національної гвардії — стріляють на ураження одразу ж. Росіянам, які вижили, не залишається нічого, як тільки відійти за межі кордону.

Демченко зазначив, що подібні зусилля російських військ головним чином спрямовані на пошуки розташування Сил оборони України. Ба більше, ДРГ використовуються і для інших цілей, зокрема для мінування місцевості, щоб завдавати втрат захисникам України.

Нагадаємо, що Сили оборони України просунулися ще далі в Запорізькій області. На підтверджених кадрах одна українська бронемашина опинилася біля протитанкових укріплень ЗС РФ неподалік села Вербове. Українська техніка, хоча й без підкріплення, опинилася так близько до позицій ЗС РФ без видимих пошкоджень. Аналітики назвали це свідченням нових успіхів Сил оборони.

Також повідомлялося, що в окупованому Шахтарську прогриміли вибухи. Російські війська повідомляють про "приліт" у нафтобазу. За даними російських ЗМІ, після масованих обстрілів на території нафтобази сталася пожежа. В окупаційній адміністрації кажуть про ракетний удар.