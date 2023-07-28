Чотири види загроз: у США переглядають стратегію ПРО з урахуванням досвіду війни в Україні

Американські експерти визначають потенціал США у відбитті загроз чотирьох сегментів зброї: балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також безпілотних авіаційних систем.

Щоденні ракетні удари по Україні показали, що існує реальна потреба в скоординованій, інтегрованій протиракетній обороні (ПРО). Намагаючись розібратися в цій загрозі Національна академія державного управління США вирішила кардинально переглянути стратегію американської ПРО. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defence від 27 липня.

На думку співробітників академії Вільяма Грінуолта і Роджера Кадота, в Україні вдалося уникнути великих жертв під час російських ракетних ударів тільки завдяки комплексному підходу до створення системи протиповітряної оборони, що містить у собі захист не тільки від ракет, а й від безпілотників.

У зв'язку з тим, що потреба в таких засобах захисту стає постійною під час військових дій, військові експерти оцінюють потенціал США у відбитті загроз чотирьох сегментів зброї: балістичних ракет, гіперзвукових систем, крилатих ракет і безпілотних авіаційних систем. У підсумку Грінуолт і Кадот дійшли висновку, що багато що належить зробити.

Експерти зазначили, що глобальна ракетна загроза зростає як за масштабами, так і за швидкістю. Про це свідчать:

активне розгортання Росією ракет під час вторгнення в Україну;

стрімке посилення військової присутності Китаю;

активна програма ракетних випробувань у Північній Кореї;

здатність Ірану накопичити достатньо матеріалів для створення ядерної зброї.

"Як ми бачимо на прикладі України, ракетні загрози тепер не просто теоретичні. Протиракетна оборона — це питання національного виживання, тож необхідно, щоб Міністерство оборони та Конгрес переглянули, переосмислили та оптимізували підхід до розроблення, придбання та розгортання оборонного потенціалу задля ефективної протидії цим загрозам", — зазначили експерти.

Вони підкреслили, що для Міністерства оборони була б корисною організація-інтегратор ПРО, що володіє необхідними повноваженнями, бюджетом і кваліфікованими кадрами для реалізації можливостей щодо захисту від чотирьох типів ракетних загроз, яким наразі протистоять.

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті заявили про створення вітчизняної системи ППО. Оскільки західне постачання зенітно-ракетних комплексів не покривають усі потреби України, розв'язати проблему допоможе розробка ДККБ "Луч" система СД-300.