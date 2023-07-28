Довів свою значимість: в ISW розповіли, навіщо Пригожин з'явився на путінському саміті

За даними аналітиків, глава "вагнерівців" не брав участі в самому заході, але активно зустрічався з представниками африканських країн.

27 липня на саміті "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі з'явився несподіваний учасник — Євген Пригожин, керівник ПВК "Вагнер", раніше "вигнаний" до Білорусі. На цей захід Пригожин прибув із наміром продемонструвати африканським лідерам свій намір залишатися значущим учасником на континенті. Про це аналітики американського Інституту вивчення війни(ISW).

Згідно зі звітами аналітиків, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин провів низку зустрічей у готелі, розташованому неподалік від місця проведення російсько-африканського форуму. Цікаво зазначити, що він не брав участі в самому заході, але активно зустрічався з представниками африканських країн.

"Пригожин ... скористався можливістю неофіційно зустрітися з невідомою кількістю африканських лідерів, щоб засвідчити, що ПВК "Вагнер" має намір залишатися значним гравцем в Африці. ... Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Пригожин проводив приватні неформальні зустрічі з представниками невідомої кількості африканських урядів. Постійні зусилля Пригожина зустрітися з африканськими лідерами і послати їм меседж, імовірно, є частиною зусиль ПВК "Вагнер" зі збереження своїх вигідних військових і гірничодобувних контрактів в Африці. Неназваний командир "Вагнера", який нещодавно повернувся з ЦАР, 26 липня заявив, що ПВК "Вагнер" працює над збільшенням своїх операцій в Африці, щоб фінансувати свою присутність у Білорусі", — йдеться у звіті ISW.

Євген Пригожин активно використовував російсько-африканський саміт з метою позиціонування ПВК "Вагнер" як життєздатного антизахідного партнера для Нігеру. Це відбувалося після державного перевороту, який стався в цій країні напередодні заходу.

"Telegram-канали, афілійовані з "Вагнером", почали поширювати аудіозапис Пригожина 27 липня, в якому він хвалив усунення нігерійськими військовими президента Мохамеда Базума і вихваляв це як акт "здобуття незалежності". ... Кілька російських "воєнкорів" припустили, що Нігер потребуватиме "допомоги" ПВК "Вагнер", подібно до того, як відбувалося в Малі після перевороту в травні 2021 року", — зазначають у ISW.

Нагадаємо, що засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина помітили в Санкт-Петербурзі напередодні саміту Росія-Африка, який стартував 27 липня.

А 19 липня в мережі з 'явилося перше відео із засновником ПВК "Вагнер" і його найманцями на території Білорусі. За даними ЗМІ, Пригожин і командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін виступили перед "вагнерівцями".