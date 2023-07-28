"Треба бути пильними": у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів ЗС РФ

Речник Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат закликає українців щоразу реагувати на повідомлення про ймовірну небезпеку з боку ворога та негайно переходити в укриття.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив українців про високу ймовірність ракетних ударів ворожої армії по Україні. Про це він 28 липня повідомив під час телемарафону.

"Сподіватимемось, цей день буде спокійним, але, за даними Генерального штабу, все ж таки є висока вірогідність ракетних ударів. Тому треба бути пильними і щоразу реагувати на ті повідомлення, які ми даємо щодо повітряних загроз", — сказав Юрій Ігнат.

З його слів, ніч на 28 липня минула успішно, ЗСУ контролюють ситуацію. Зараз також спостерігається мала активність ворожої авіації. Зокрема, є лише декілька ворожих бортів, саме тому була спокійна ніч.

"Декілька бортів є тільки, тому маємо таку ніч. Але, на жаль, таких ночей небагато. Тому багато українців мало можливість хоча б виспатись сьогодні", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 27 липня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російська армія перестала використовувати ракети "Онікс" після вибухів у тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові. Вона зазначила, що бойова спроможність противника зменшується з кожним днем.

Раніше Фокус писав, що в парламенті заявили про створення українською системи ППО. Це потрібно через те, що західне постачання зенітно-ракетних комплексів не покривають усі потреби України.