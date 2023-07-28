Росія накопичує сили для нанесення нових ударів на півдні України, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" повідомила, що окупанти, ймовірно, встановили додаткові міни на підступах до українських портів. Про це свідчить велика кількість мін, які були винесені штормом до чорноморського узбережжя.

Росія накопичує сили на півдні для нових ударів по портах та іншій прибережній інфраструктурі України. Надходить інформація, що окупанти встановили додаткові міни на підступах до українських портів. Про це 28 липня в ефірі телемарафону заявила прессекретарка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог очевидно накопичує сили, щоб посилити атаки там, де хоче досягти переваги. Йдеться про порти, чорноморську акваторію — там, де вони хочуть панувати. З радіоперехоплень ми чуємо, як вони попереджають у морі цивільні судна про неможливість прямування в українські порти", — сказала Гуменюк.

Для цього росіяни мінують додаткові ділянки. І хоча українська сторона поки що не помітила конкретних дій у цьому напрямку, однак можливі наслідки мінування вже відчуваються.

"Потужний шторм сприяв тому, що на узбережжя і безпосередньо на прибережну смугу вода з собою принесла дуже багато мін. За минулі дві доби понад 10 таких мін вибухнули і тільки дві з них були знищені контрольовано", — зазначила Гуменюк.

За її словами, небезпека підриву мін пов'язана не тільки зі штормом, а з тим, що мін стало більше.

Крім того, речниця Сил оборони розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі, де російські загарбники обладнують вогневі позиції за будинками місцевих мешканців і мінують підходи до населених пунктів.

"Коли вони виводять на позиції артилерію і системи залпового вогню, ми відпрацьовуємо по них своєю артилерією, у зв'язку з чим морально-психологічний дух того контингенту, який перебуває на Кінбурнській косі, дуже впав останнім часом, тому що вони відчувають, що перебувають у небезпеці", — сказала Гуменюк, додавши, що в росіян на цій ділянці проблеми з ротацією і чисельністю особового складу.

Нагадаємо, американські експерти дають стримані оцінки тому, що нове просування українських військ 26 липня в західній частині Запорізької області проводять із використанням уже основних сил, які готувалися до контрнаступу. На думку аналітиків ISW, ЗСУ на Запорізькому напрямку можуть створити плацдарм для подальшого контрнаступу.