На Донеччині загинув український фотокореспондент та відеооператор Максим Шварцман (фото)

Максим Шварцман, за даними Інституту масової інформації, став 66-м медійником, який загинув унаслідок агресії російських військ проти України.

На Донеччині загинув журналіст Максим Шварцман, який був фотокореспондентом та відеооператором чернівецького інформаційного агентства АСС Максим Шварцман. Видання повідомило подробиці 27 липня.

Виявилося, що український захисник загинув ще 15 липня. Отримав смертельні поранення він на Донеччині.

"Герої йдуть, проте назавжди залишаються жити в наших серцях", – йдеться у дописі.

На Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців відбудеться прощання з воїном. Захід пройде у суботу, 29 липня, об 11:00.

Фото: АСС

Максим отримав у лавах українського війська псевдо "Марвел". Він з перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України вирішив вступити до підрозділів Чернівецької тероборони. Його рідне селище Каланчак, що на Херсонщині, було окуповане росіянами – прийняти та дозволити це Максим не міг.

Інститут масової інформації повідомив, що Максим Шварцман став 66-м медійником, який загинув унаслідок агресії російських військ проти України.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що на війні загинув телеоператор і фотограф Костянтин Гнітецький. Він раніше працював відеографом на "Суспільному". Герой отримав смертельні поранення на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу позицій російськими загарбниками.

Також у травні поблизу Бахмута загинув журналіст Євген Осієвський. Він був автором науково-популярного журналу "Куншт". У виші, де навчався герой, зазначили, що Осієвського знали як талановитого автора та світлу людину. Він був завжди доброзичливий і мав активну позицію.