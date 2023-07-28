"У мене в голові дисонанс": пілот Karaya розлютився через хабарництво на українській митниці

Вадим Ворошилов обурився через те, що українські митники незаконно заробляють на співгромадянах доки на фронті гинуть військові, які захищають всю країну.

Український пілот, майор Повітряних сил ЗСУ і Герой України Вадим Ворошилов з позивним KARAYA обурився, що на прикордонному пункті "Устилуг" Волинської області працівники митниці вимагають з українців гроші для швидкого проходження митного контролю. Про це льотчик дізнався від дружини, яка застрягла у заторі на кордоні з Польщею. Своє обурення витівкою волинських митників Вадим Ворошилов висловив на своїй сторінці в соцмережі.

За словами пілота, його дружина з 8 ранку стоїть на кордоні у черзі з авто, які ось уже багато годин поспіль просто не рухаються, натомість є автівки, які долають всі митні перепони швидко, за "окрему плату".

"Що не так з митною службою, та коли це скінчиться? С*ка, в мене в голові просто дисонанс, як таке може бути? Хтось має стримувати ворога та захищати із зброєю в руках тих митників на пункті пропуску "Устилуг", щоб вони спокійно заробляли на громадянах України? Якось так виходить… Чи я чогось не розумію, чи мене дезінформували, просто не знаю", — написав KARAYA.

Герой України Вадим Ворошилов у жовтні знищив п’ять ворожих безпілотників. Пізніше на Вінниччині знайшли уламки ракети, яка ліквідувала одну з повітряних цілей. В результаті протиповітряного бою, уламками від вибуху було пошкоджено літак Героя, але Вадим відвів свій винищувач від населеного пункту та успішно катапультувався.

5 грудня президент Володимир Зеленський постановив присвоїти Вадиму Ворошилову звання Героя України та вручити орден "Золота Зірка".