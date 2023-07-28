Воронка 5 на 5 метрів: у центрі Таганрога прогримів сильний вибух, — росЗМІ (фото, відео)

За даними журналістів, постраждали кілька людей. Користувачі російських пабліків пишуть, що вибухів було щонайменше два. Версії того, що сталося, — від "невідомого снаряда" до ракети або БПЛА.

У п'ятницю, 28 липня, в Таганрозі Ростовської області прогримів потужний вибух, імовірно, поруч з Олександрівською площею у дворі Державного банку. Постраждали п'ятеро людей, яким надають допомогу. Про це повідомляє Baza.

У жителів міста — осколкові поранення. На місці, де стався вибух, видніється воронка розміром п'ять на п'ять метрів.

За даними інших російських ЗМІ, вибухи були в районі аквапарку "Лазурний" на вулиці адмірала Крюйса, на місце виїхали екстрені служби.

За непідтвердженими даними, над міською територією збили БПЛА, а люди перебувають під завалами ресторану "Чехов сад".

Деякі очевидці повідомили, що за сто метрів від місця вибуху виявили снаряд.

Користувачі російських пабліків пишуть, що вибухів було щонайменше два, спрацювали автомобільні сигналізації, вибуховою хвилею вибило вікна будинків. Вибухи чули по всій території міста, висловлюються припущення про "ракету або БПЛА". Нібито очевидці перед вибухом помітили ракету.

Нагадаємо, що 28 липня, за даними росЗМІ, у Курській області РЕБ перехопили три безпілотники з вибухівкою. Два вибухнули в повітрі, третій — приземлився під впливом антидронового комплексу.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили Старомайорське і проводять стабілізаційні заходи. Зняті кадри вказують на те, що в населеному пункті не залишилося ЗС РФ. Українські військові перевірили кожну кімнату і кожен підвал.