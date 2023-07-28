Після Таганрога: у Ростовській області пролунали нові вибухи — що відомо (відео)

За даними Міноборони РФ, ракету нібито збили над містом Азов. У відомстві стверджують, що ЗСУ нібито знову запустили переобладнану ракету для зенітного комплексу С-200.

В Азовському районі Ростовської області РФ пролунали вибухи — там протиповітряна оборона нібито збила ракету. Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Зафіксовано ураження системами ППО другої ракети — цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються", — повідомив російський чиновник.

Пізніше в Міноборони РФ повідомили про те, що ППО нібито збила над містом Азов таку саму ракету, яка вибухнула перед цим у Таганрозі — переобладнану ракету для зенітного комплексу С-200. Повідомляється, що уламки впали в безлюдній місцевості.

Вибух ракети в Таганрозі — що відомо

Раніше, 28 липня, росЗМІ повідомили про вибух у Таганрозі. За інформацією губернатора Голубєва, вибухнула ракета в центрі Таганрога, внаслідок чого 15 осіб дістали поранення. Також було пошкоджено будівлі в місті.

У Міноборони РФ поспішили звинуватити у всьому Збройні сили України. За словами відомства, українські військові нібито переробили зенітну ракету для комплексу С-200 для того, щоб завдати удару по місту.

Офіційні особи України поки що не коментували інформацію про вибухи в Росії.