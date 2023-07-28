Вибух ракети в російському Таганрозі: росЗМІ показали момент "прильоту" (відео)

Голова міської адміністрації Таганрога Андрій Фатєєв заявив, що у зв'язку з вибухом у місті введено локальний режим надзвичайної ситуації.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент влучання ракети в одну з будівель міста Таганрог, що в Російській Федерації. Відповідні кадри опублікувало російське видання "Известия" 28 липня.

Повідомляється, що удар припав на кафе "Чехов сад". Судячи з оприлюдненого відео, ракета рухалася з південно-західного напрямку.

Тим часом голова міської адміністрації Таганрога Андрій Фатєєв повідомив, що в місті ввели локальний режим надзвичайної ситуації в районі місця вибуху ракети.

Вибух у Таганрозі: що відомо

Нагадаємо, 28 липня, у російському місті Таганрог Ростовської області вибухнула ракета. За словами губернатора Василя Голубєва, вибух стався в Лермонтовському провулку. Як зазначили російські ЗМІ, поруч із рестораном "Чехов сад", біля якого стався вибух, також розташована будівля міської адміністрації, лікарня і податкова.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в атаці на Таганрог Ростовської області нібито винна Україна. У МО РФ стверджують, що ЗСУ нібито "переобладнали" зенітну ракету для удару по російському місту.

Вибух у Таганрозі також прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов. За словами чиновника, за вибухами в російських містах стоїть армія РФ. Він зазначив, що в Таганрозі мали місце "безграмотні дії" операторів російських ППО.

Ми також повідомляли, що 28 липня вибухи також пролунали в Азовському районі Ростовської області РФ. Пізніше в Міноборони РФ повідомили про те, що ППО нібито збила над містом Азов таку саму ракету, яка вибухнула перед цим у Таганрозі.