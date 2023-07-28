Будує бізнес за кордоном: нардеп уже пів року не з'являється в Україні, — розслідування (фото)

Журналісти з'ясували, що нардеп СН Андрій Холодов виїхав із країни в січні 2023 року і відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України та відтоді не повертався. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.

Відтоді як Холодов залишив Україну 23 січня, він пів року не відвідує засідання Верховної Ради.

Журналісти повідомляють, що у нардепа на Кіпрі є маєток, де він може проживати разом із сім'єю. Крім того, за інформацією ЗМІ, дружина Холодова наприкінці грудня 2022 року придбала частку в салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. Журналісти зазначають, що дружина нардепа є кумою Оксани Марченко — дружини співзасновника забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука. У Відні вона також володіє салоном весільних і вечірніх суконь на вулиці Вальфішгассе в центрі міста.

Родинний маєток Андрія Холодова на Кіпрі Фото: Схеми

На запитання журналістів про те, де перебуває Холодов, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко відповісти не зміг. В Апараті Верховної Ради також зазначили, що "у 2023 році відпустки народному депутату України не надавали, відрядження за кордон не оформляли. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не проводилися".

Салон краси дружини нардепа Холодова у Відні

Нагадаємо, після гучного скандалу зі службовим відрядженням нардепа ВР Юрія Арістова до Вільнюса, під приводом якого народний обранець разом із сім'єю вирушив на елітний відпочинок на Мальдіви, в Офісі президента планували взяти під контроль виїзд депутатів і чиновників за кордон під час воєнного стану.

Нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомляв 26 липня, що нібито прикордонникам розіслали вказівки про те, що вони мають затримувати на кордон держслужбовців або депутатів, які намагаються виїхати з країни, і чекати вказівки щодо кожного з них від Офісу президента.

А 28 липня нардеп стверджував, що всім народним обранцям скасували відрядження, а нові — не підписують. При цьому офіційних підтверджень своїм словам Гончаренко надати не зміг. У Держприкордонній службі України при цьому зазначили, що норма щодо пропуску через кордон для депутатів і чиновників не змінювалася.