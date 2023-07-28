Удар ЗС РФ по Дніпру: кількість поранених зросла до 9 осіб, серед них діти (фото)

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що будівля СБУ і житловий багатоповерховий будинок, які постраждали внаслідок удару ЗС РФ, були порожніми.

Унаслідок обстрілу росіянами Дніпра постраждали 9 осіб. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у себе в Telegram.

За його словами, серед постраждалих є підлітки віком 14 і 17 років.

"Серед них двоє дітей — 14 і 17 років. У них акубаротравма. Такий самий діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п'ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка", — зазначив він.

За словами Лисака, усі лікуватимуться вдома.

Зазначимо, що раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявляв, що одного з постраждалих госпіталізували.

"Станом на зараз — загиблих немає. Пожежу в адміністративній будівлі ліквідовано", — зазначив він о 23:11.

Також мер Дніпра Борис Філатов заявив, що будівлі, які атакували російські окупанти, були порожніми.

"Уже втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно в житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж", — зазначив Філатов.

За його словами, зараз екстрені служби займаються розбором завалів. Роботи будуть вестися всю ніч.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, що ввечері 28 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. У результаті постраждала будівля СБУ та житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терор.

"Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо і допомагаємо людям", — сказав глава держави.