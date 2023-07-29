В окупованому Криму внаслідок диверсії російські морпіхи залишилися без складу БК (відео)

Після вибуху на місце пригоди в Козачій бухті вирушили кілька карет швидкої допомоги, а місцеві жителі чули, як детонували боєприпаси.

У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. Про це 29 липня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що вибух пролунав пізно ввечері 28 липня в районі Козачої бухти.

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події поїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції. В районі Козачої бухти зараз дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту росіян", — йдеться в повідомленні.

В підтвердження своїх слів українська розвідка додала відео, на якому чути, як детонують боєприпаси і видно, що їдуть швидкі.

За даними "Радіо Свобода" біля бухти розміщується військове містечко 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі. Тут розташовані казарми для особового складу, плац і приміщення управління. Неподалік — військовий склад.

810 ОБрМП брала участь в окупації Кримського півострова в 2014 році і зараз бере участь у повномасштабній війні Росії проти України.

Нагадаємо, що 26 липня у тимчасово окупованому Криму, Севастополі та Красноперекопську пролунали вибухи. Зі слів місцевих жителів, у Севастопольській бухті перекрили поромну переправу, тоді як в небі активно працює авіація РФ.

Раніше повідомлялося, що 25 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Речник "Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив про влучання у склад боєприпасів і розташування окупантів неподалік Красногвардійського.