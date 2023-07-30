Прильоти з самого ранку: влада Брянської області звинуватила ЗСУ в обстрілах (відео)

У російському регіоні зранку чують потужні вибухи. Місцева влада стверджує, що снаряди пошкодили одне домоволодіння, постраждали дві жінки.

У Брянській області з ранку 30 липня чують потужні вибухи. Губернатор регіону Олександр Богомаз звинувачує Сили оборони України в обстрілі.

"Здійснено обстріл села Зернове Суземського району. Постраждалих немає, пошкоджено одне домоволодіння. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — зазначив чиновник.

А вдень ударів завдали по Климовському району, снаряди потрапили на територію свинарського комплексу. За даними Богомаза, постраждали дві жінки.

"Їх доставили у районну лікарню, де їм надається вся необхідна медична допомога. На території сільгосппідприємства є руйнування і загоряння виробничих приміщень. На місці працюють екстрені та оперативні служби", — розповів губернатор.

Пізніше Богомаз додав, що у Климовському районі від обстрілів постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що український Центр національного спротиву 28 липня попереджав про ймовірність терактів у Брянській області, які мала влаштувати російська влада.

Фокус також писав, що в Климовському районі Брянської області 19 липня на міні підірвалися троє військових РФ. Усі окупанти загинули на місці.