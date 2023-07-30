"Захищають світ від ядерної пожежі": Медведєв заявив, що "вороги" повинні молитися за армію РФ

За словами заступника голови Радбезу Росії, успішний контраступ ЗСУ змусить Москву застосувати ядерну зброю. Російські окупанти запобігають світовому конфлікту, упевнений він.

Збройні сили Росії нібито відбивають контрнаступ ЗСУ і захищають Росію. Про це написав у Telegram 30 липня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Крім цього, як вважає Медведєв, окупанти запобігають світовому конфлікту.

"Якщо уявити собі, що наступ ЗСУ за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 2 червня 2020 року [Про засади державної політики РФ у сфері ядерного стримування] піти на використання ядерної зброї. Іншого виходу просто не залишиться", — додав заступник голови Радбезу.

Дмитро Медведєв вважає, що вороги Росії повинні молитися за армію загарбників, адже вони "не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Нагадаємо, що нещодавно дослідники створили реалістичну симуляцію ядерної війни РФ і США. Отруйний смог покриє всю північну півкулю, від голоду помруть приблизно 99% жителів США, Європи, Росії та Китаю.

У білоруському військовому містечку Осиповичі з'явилося укриття для зберігання ОТРК "Іскандер", які можуть нести ядерні боєзаряди. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знає точні координати "центрів ухвалення рішень", їхні координати з'явилися на військових картах країни.